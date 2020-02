Terni, continua la Quadriglia in consiglio comunale: Braghiroli entra in FdI

TERNI – Dentro uno, fuori l’altro. Chi scende e chi sale. Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, ha ufficializzato l’ingresso della consigliera Patrizia Braghiroli, eletta in quota M5S nel partito della Meloni. FdI passa dunque a quattro consiglieri: Patrizia Braghiroli, Maurizio Cecconelli, Rita Pepegna e Monia Santini. Colpisce soprattutto un dato: nessuno di questi quattro sedeva sui banchi di FdI nella prima seduta del consiglio comunale dopo l’elezione di Latini: Cecconelli era il primo dei non eletti ed è subentrato a Cecconi dopo la sua nomina ad assessore, Pepegna è subentrata a Masselli dopo la nomina di questi ad assessore nel primo rimpasto, Santini arriva dalla Lega e Braghiroli dal M5S..

Cambi Si tratta del diciannovesimo cambio di casacca in consiglio comunale. In ordine cronologico: Brizi da FI al Misto, D’Acunzo da Fi al Misto, Fiorini dalla Lega al Misto, Brizi dal Misto alla Lega, Pincardini dalla Lega al Misto, Leonelli dalla Lega al Misto, Fiorini dal Misto a FdI, Leonelli dal Misto a FdI, Musacchi dalla Lega al Misto; D’Acunzo dal Misto alla Lega, Braghiroli dal M5S al Misto; Fiorini dal Misto al nuovo gruppo Uniti per Terni; Pincardini dal Misto a Uniti per Terni, Orsini dal Pd al Misto e dal Misto a Uniti per Terni, Santini dalla Lega a FdI, Cozza dal M5S alla Lega, Leonelli da FdI a Uniti per Terni, Braghiroli dal Misto a FdI

La composizione del consiglio comunale Attualmente la situazione è questa: Lega 11, Fratelli d’Italia 4, Forza Italia 2, Terni Civica 1, Gruppo Misto 1; Uniti per Terni 4; Movimento cinque stelle 5, Partito Democratico 2, Senso Civico 1, Terni Immagina 1.