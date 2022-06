Terni, consegna dosi di droga in montain bike: ha 10 involucri di cocaina, arrestato

TERNI – È stato trovato in possesso di 10 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa 350 euro, frutto di spaccio, il giovane B.E. di origine albanese fermato nella zona del Central parking a Terni dalle forze dell’ordine che con una serie di mirati appostamenti lo avevano osservato muoversi in sella a una mountain bike e incontrare spesso noti assuntori della città. È stato quindi arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di droga e condotto in carcere. Convalidato l’arresto, al ragazzo è stata applicata la misura cautelare del divieto di ritorno nella provincia di Terni, considerando che lo stesso è in Italia senza fissa dimora.