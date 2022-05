TERNI – Attraverso il ‘trucchetto delle monetine’ hanno messo a segno un furto fuori da un supermercato a Montecastrilli e per questo è scattata la denuncia per due trentenni di origini americane. Approfittando del fatto che le donne spesso appoggino le proprie borse sul sedile dell’auto i ladri gettano delle monete per terra e, fingendosi dei passanti, invitano le vittime a raccoglierle, mentre riescono a rubare portafogli, borse o altri oggetti di valore. A subire il furto una donna che, dopo essere stata avvicinata da un uomo con il pretesto della ‘monetina’, è stata derubata dell’intera borsa.