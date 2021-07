Terni, con Braciami Festival si riaccende la passione per la grigliata

TERNI – La passione per la griglia torna a riaccendere le serate ternane al parco Piscine dello Stadio a Terni dal 9 al 12 settembre con il Braciami Festival.

“Riaccendi la passione”, accompagnato dall’immagine di un macellaio addormentato che finalmente riaccende il proprio cuore è il claim scelto per la quinta edizione dell’evento dedicato al mondo della cottura alla brace. La kermesse, ideata e organizzata da Eventi.com, sarà completamente rinnovata con speciali aree gastronomiche il tutto al ritmo di musica con concerti live, Dj set, piano bar e serate latine.

Per chi ama mangiare bene c’è il food village dove si potranno gustare specialità della cucina umbra, ottime grigliate di carne, primi piatti, fritti di ogni genere e tante altre specialità.

Il tutto sarà accompagnato dalle birre artigianali o da un buon bicchiere di vino selezionato nelle cantine del territorio. La scelta spetterà a chi deciderà di trascorrere una serata di relax e buona cucina, al Braciami Festival, in compagnia di amici.

Gli organizzatori hanno pensato anche ai bambini con l’area giochi e intrattenimento.

“Il claim ‘Riaccendi la passione’ – spiega Andrea Barbarossa, organizzatore dell’evento – lo abbiamo scelto per riaccendere quella voglia di uscire, di stare insieme, ma soprattutto di far ripartire l’economia locale, dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria. Naturalmente ci siamo adeguati ai protocolli anti-covid per mettere in piedi la kermesse e per garantire a tutti i visitatori una serata piacevole ed in sicurezza. Non ci saranno i camioncini del cibo da strada, ma il food village dove si potranno assaporare delle ottime grigliate, ma anche tante altre sfiziosità. Questa scelta è data dalla necessità di dare spazio e supporto alle aziende esclusivamente locali. Al momento il programma musicale è in fase di elaborazione, ma sappiamo per certo che ci saranno tre tipi di aree dedicate a varie esibizioni musicali. Tali aree saranno allestite con tavoli, dove sarà possibile degustare ed ascoltare musica. La scelta è dovuta alla necessità di evitare ogni tipo di assembramento e tutelare tutti coloro che decideranno di trascorrere una serata al Braciami Festival”.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione e le modalità di partecipazione si potranno seguire sulla pagina Facebook Braciami Festival.