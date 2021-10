“Terni come Kabul”: ironia e rabbia social per l’ordinanza antiprostituzione del sindaco

TERNI – Che avrebbe scatenato un putiferio era prevedibile e come sempre capita: “la pezza è peggiore del buco”. Il sindaco Latini è stato travolto da un vero e proprio ciclone mediatico, dopo l’incredibile ordinanza antiprostituzione che vieta alle donne di indossare minigonne e scollature ed intrattenersi “in saluti allusivi”, che possano lasciare anche solo intendere che ci stia “mettendo d’accordo”.

Parlando all’Adn Kronos e poi anche all’Ansa Latini ha provato a spiegare: “L’ordinanza va letta nel suo complesso, nessuno ha evidenziato che si colpiscono soprattutto i comportamenti dei clienti. Nessuno intende vietare minigonne o scollature nel modo più assoluto, non si tratta di vietare tipologie di abbigliamento, ognuno è libero di vestirsi come ritiene”. Solo che tutto questo dal testo non si capisce ed allora delle due l’una: o non è come dice il sindaco oppure l’ordinanza non è scritta benissimo. Propendendo ovviamente per la seconda ipotesi, “Houston, abbiamo (comunque) un problema”. E pure bello grosso.

L’amara ironia social

Sui social la cosa è fra rabbia ed ironia. I meme più amari sono quelli che paragonano Terni a Kabul e all’Afghanistan. C’è chi propone un gemellaggio con Kandahar e chi posta la foto dei talebani associandola alla città, che insomma non esce proprio benissimo.

L’hashtag #terni è diventato top trend su Twitter e a dirla tutta più di qualcuno si è spinto troppo oltre, passando dalla rabbia e dall’ironia, giustificabili, ad insulti poco edificanti, verso il primo cittadino.

In massima parte comunque, c’è da parte delle donne – ma non solo – l’invito a recarsi a Terni in minigonna, scollatura e tacchi, come risposta reazionaria all’ordinanza definita “medioevale”. E qualcuno, citando il prossimo cambio dell’ora sottolinea come “nel fine settimana a Terni le lancette saranno rimesse indietro di un’ora e un secolo”.

Altri ancora si soffermano sui saluti allusivi: “Praticamente, a #terni se hai la gonna troppo corta non ti azzardare a chiedere dove sia la fermata dell’autobus o rischi di essere identificata come prostituta”.

Lo spettacolo e i media nazionali

I primi a portare Terni alla ribalta nazionale sono stati quelli di Radio 2, in particolare Andrea Delogu che poi anche sui social non ha mancato di dire la sua. Ma sono arrivati a stretto giro anche l’attrice Anna Foglietta, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellota, l’ex giornalista Rai Riccardo Cucchi e la modella e conduttrice Elisa D’Ospina, che posta una sua foto in scollatura e minigonna, chiedendo al sindaco se questo la identificasse come prostituta.

Fra i tweet più amari e divertenti quello che ricorda invece un celebre personaggio di Giorgio Panariello, “Il pr del Kitikaka di Orbetello”, famoso per le sue “misure”

Quasi tutte le testate nazionali hanno dato risalto alla notizia e nel pomeriggio di venerdì ovviamente è arrivata anche Barbara D’Urso col suo Pomeriggio 5. Ed anche Noemi Arcangeli, la celebre tiktoker ternana ha voluto dire la sua

@noemiarcangeli6 a Terni state attente a come vi vestite! ( devo rifare i capelli per favore prestate attenzione a cio che dico non al mio aspetto) ♬ suono originale – Noemi Arcangeli

E non manca l’invito ironico (ma non troppo): “Donne tirate fuori la minigonna dall’armadio, ci vediamo a #Terni Poi facciamo una gara, vince quella col saluto più #allusivo“

La politica nazionale e regionale

Ovviamente la vicenda ha avuto grande eco anche fra i politici nazionali. Si sono pronunciati gli onorevoli Alessandro Fusacchia (Misto, Maie-PSI-Facciamo Eco), Alessia Morani (Pd), Emma Pavanelli (M5S) e Nicola Fratoianni (LeU), oltre alla segretaria di Possibile Beatrice Brignone e all’esponente di Azione Giulia Pastorella, neo consigliera comunale di Milano e già candidata con +Europa alle Europee.

Il segretario regionale del Pd Bori ha invece invitato Latini a chiedere scusa alle donne: “Oggi il sindaco Latini assurge alle cronache nazionali non di certo per i risultati conseguiti durante il governo della sua città ma per aver scambiato i problemi connessi alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione per un mero fatto riconducibile al comportamento delle donne e soprattutto al loro abbigliamento. Tutto ciò è inaccettabile tanto più che, nella sua ordinanza, non si trova nulla rispetto al contrasto effettivo di atteggiamenti criminali, né sul rafforzamento della vigilanza notturna, ma tutto viene ridotto alla lunghezza di un abito o all’ampiezza di una scollatura come purtroppo accade nei paesi in cui i diritti delle donne vengono ancora negati a causa di credi religiosi e regimi totalitari. Tutto questo è lontano anni luce dalla cultura democratica e liberale della nostra Umbria”.