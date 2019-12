Terni, clochard trovato morto in centro, alloggiava in parrocchia

TERNI – Un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi in una casa di proprietà della parrocchia di Santa Croce, in largo Mazzancolli, dove l’uomo, di origini sarde, alloggiava. Il clochard, frequentatore delle zone del centro è stato trovato senza fine in bagno: a lanciare l’allarme sono stati altri residenti della struttura. Immediato l’arrivo sul posto della Volante e della polizia Scientifica per effettuare gli accertamenti del caso. A quanto sembra dalle prime indagini, l’uomo è deceduto di morte naturale.