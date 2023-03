Terni, Claudio Fiorelli è il candidato sindaco del M5s: il Pd temporeggia

TERNI – C’è chi tentenna e chi decide di fare un passo avanti. Il M5S rompe gli indugi e manda in soffitta l’ipotesi di ‘campo largo’ con il Pd e candida a sindaco Claudio Fiorelli per le elezioni amministrative di maggio 2023. L’ufficialità è arrivata sabato mattina nell’ambito di una conferenza stampa convocata dal M5s. Fiorelli già consigliere comunale a Terni e responsabile regionale per la sanità del partito, non ha usato mezzi termini: “Terni ha bisogno di un forte cambiamento rispetto agli ultimi cinque anni di malgoverno – ha dichiarato – del centrodestra. Dobbiamo guardare al futuro ricucendo con il passato di quella Terni con la schiena dritta, che cresceva senza dimenticare la giustizia sociale. Vogliamo riportare Terni ad essere una città all’avanguardia nelle politiche sociali, nella sanità, una città dove si costruiscono quartieri a misura d’uomo, dov’è facile sentirsi parte di una comunità e dove il Comune è in grado di aiutare chi resta indietro. Dobbiamo sanare questa ferita e aggregare chi si rifà a questo modello”.

Rottura con il passato

Il candidato sindaco ha parlato di di rottura con il passato per ridare centralità a Terni: “E’ sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto – che il sindaco Latini non abbia battuto i pugni sul tavolo quando c’era bisogno, sull’ambiente, la sanità e quelle partite che una volta che hanno preso una certa piega, è difficile cambiare. Ma qui non è Terni contro Perugia, bensì Terni ‘con’ Perugia perchè i vantaggi possono essere per tutti. Punto sulla squadra, su persone valide, competenti, determinate. Da medico anestesista abituato a lavorare in equipe, lo so bene: da soli non si va da nessuna parte, si vince e si perde sempre insieme”. Questo sul fronte del M5S. E il Pd è pronto a ufficializzare la candidatura a sindaco del professor Josè Maria Kenny o invece prosegue l’incertezza? Questione di giorni.