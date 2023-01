Terni città dell’odio social: al primo posto in Italia. Vittime donne, disabili, gay ed ebrei

TERNI – Città dell’amore? Sicuramente. Ma Terni è anche la città dell’odio social. Lo dice l’osservatorio sui diritti, a cura dell’associazione Vox Diritti che ha stilato la classifica degli odiatori web. Terni veste la maglia nera di questo rapporto, piazzandosi davanti a città di grandi dimensioni come Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze. Un primato triste per la città dell’acciaio che per la prima volta entra nella Mappa dell’Intolleranza con numeri impressionanti.

Disabili e donne nel mirino

Terni città dell’odio quindi. Ad analizzare i posti (oltre 620.000) sono stati i ricercatori delle università di Roma La Sapienza, Milano Statale e Cattolica, Bari). Oltre 21.000 sono stati scritti a Terni. Fra le vittime maggiori di discriminazione e i disabili, con 8.438 post di odio verso i portatori di handicap, e le donne: 7.889 insulti via web. A seguire 1.538 post contro gli omosessuali, 1.376 contro i migranti, 1.858 contro gli ebrei e 38 contro gli islamici.