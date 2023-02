Terni, Cioccolentino ha fatto muovere il turismo ed è sempre più internazionale

TERNI-E’ stato un Cioccolentino da grandi numeri di presenze in quanto alcune strutture alberghiere hanno registrato il tutto esaurito. Su vari canali social, in particolare Facebook e Instagram è stato raggiunto +1.2 milioni di visualizzazioni e 750.000 utenti. Su google ci sono state 360.000 visualizzazioni e 3000 visite al giorno.

“Non avrei mai immaginato – spiega l’organizzatore Andrea Barbarossa di Eventi.com – di vedere così tanta gente a corso Tacito, nelle piazze Europa, Repubblica e Tacito per assistere agli eventi itineranti e per assaggiare le specialità presenti nei vari stand. E’ stato un bel traguardo quello che Cioccolentino è entrato anche nel circuito The Chocolate Way, la principale rete internazionale che celebra il patrimonio materiale e immateriale, i costumi e le tradizioni dei cittadini europei e dei paesi terzi vicini come il Messico e l’Ecuador. Ben riuscito anche il gemellaggio tra le città di Terni e Modica in cui l’artista di Modica, Elisa Corallo, ha stupito i presenti con la sua scultura in cioccolato, scolpendo un blocco che lo ha trasformato in un drago che avvolge un cuore. Ringrazio tutti gli sponsor, l’amministrazione comunale e tutti gli altri enti che ci hanno supportati”.

Successo di pubblico e non solo

Tante le persone provenienti da fuori regione che si sono fermate al Choco point e scattato foto ricordo di un appuntamento da tenere sempre nel cuore come quello di Cioccolentino.

Grande successo di presenze anche per Art & Ciocc, tour dei cioccolatieri, evento itinerante che è stato dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che dal 2008 ad oggi ha coinvolto oltre 40 città in Italia e Austria. Sold out i laboratori e gli show cooking del maestro pasticcere e cioccolatiere Francesco Favorito che ha presentato lezioni “Il mangiarsano nelle scuole e il gluten free” . Inoltre lo stesso maestro Favorito ha presentato e preparato con brand director Maura Chiaretti e Rericcio di Ferrara la novità assoluta mondiale del dolce miele aromatico e cioccolato anche gluten free. Ospite anche lo chef internazionale Stefano Marinucci che ha presentato con la macchina freeze & go Carpigiani un sorbetto al cioccolato fondente con mango e zenzero.

Le tagliatelle al cioccolato

E poi ancora sono state presentate le tagliatelle al cioccolato fondente con rosmarino e sale con Cristina Todaro che collabora con diversi ristoranti ed è chef responsabile di una cucina Gourmet. Realizzata sempre dal maestro Francesco Favorito, da lady chef Cristina Todaro, dal direttore Luciano Fabi, fondatore della scuola Più Italia di Pesaro. Successo anche per la degustazione al buio accompagnata dal maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario e l’appuntamento con “Il vino e cioccolato dai profumi antichi a quelli moderni” con la degustazione del nettare di Bacco della cantina Zanchi di Amelia. Un evento realizzato dal maestro Francesco Favorito, cantina Zanchi e il sommelier Roberto e Lombardini. Tante le persone che hanno partecipato anche all’incontro tra cinema e pasticceria nel quale è intervenuto Mattia Bianchini regista cinematografico. Un appuntamento realizzato dal maestro Francesco Favorito, lady chef gluten free specialist Verdiana Gambino.

Il gran finale a cui hanno partecipato molte persone è stato con “Dolce amaro” dove è stata presentata un’antica storia da raccontare e degustare con l’amaro Viparo che ha incontrato per l’occasione le dolcezza del cioccolato proponendo deliziose praline a forma di diamante realizzate a mano con cioccolato fondente al 72 per cento ripiene con una ganascia all’amaro Viparo. Ed infine si è tenuta la scuola del cioccolato, dove è stato possibile scoprire e tutti i segreti del cibo degli Dei con il maestro cioccolatiere Fausto Ercolani.

Love circus

Tantissime le persone che hanno assisito allo spettacolo itinerante Love Circus animato da artisti circensi con spettacoli di giocoleria spettacoli di fuoco e divertenti animazioni.

Cioccolentino e Terni quest’anno è andato anche oltreoceano con la trasmissione di Raiplay dal titolo “Paparazzi” che è andata in onda proprio il 14 febbraio. La manifestazione è anche stata menzionata nelle pagine del settimanale Gente inserita tra le 5 mete per innamorarsi e poi ancora su Tgcom, Gambero Rosso, la rubrica viaggi de “Il Giornale”, Italia a Tavola e molte altre ancora. Ora l’appuntamento è per febbraio 2024. Cioccolentino è stato organizzato da Eventi.com con il patrocinio del Comune di Terni, Confcommercio, The Chocolate Way, con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane.