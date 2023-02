Terni, cinghiali raggiungono il centro e vengono fotografati dai passanti

TERNI – I cinghiali di spingono fino al cuore di Terni. Nella serata di domenica, intorno alle 21, un paio sono stati immortalati dai passanti in via Oberdan, praticamente a ridosso la centralissima piazza Dalmazia. A darne notizia è stato il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Francesco Filipponi, che ha pubblicato tre foto sul suo profilo Facebook. Raggiunto telefonicamente dall’ANSA, Filipponi ha sottolineato che “ormai è diventato un problema molto serio”. Sui commenti al post pubblicato, oltre a fare dell’ironia, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di cinghiali anche in via Bramante.