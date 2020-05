Cinghiale passeggia nel parcheggio dell’ospedale di Terni (VIDEO)

TERNI – La scarsa circolazione dei veicoli sta portando ad una sorta di ripresa in carico da parte degli animali delle strade. Così succede per esempio nella notte fra giovedì e venerdì, quando all’altezza di viale 8 Marzo e via Tristano di Joannuccio, un cinghiale passeggi indisturbato. L’animale prima ha attraversato la strada che conduce in ospedale e poi è entrato nel parcheggio dello stesso, dove ha incontrato una delle rare macchine in passaggio