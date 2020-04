Terni, chiamati per una lite trovano droga: pusher in manette

TERNI – Finiscono in manette due pusher di nazionalità marocchina, rispettivamente di 29 e 26 anni, fermati dai Carabinieri di Terni in flagranza di reato e ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, allertati al Numero Unico di Emergenza 112, sono giunti in via Romagna, a seguito della segnalazione di una lite fra persone. Intervenuti con i dispositivi di protezione individuali indossati, hanno fatto ingresso all’interno di una palazzina condominiale abitata da numerosi stranieri, iniziando delle attività di perquisizione alla ricerca di oggetti atti ad offendere.

Nascosti Durante le operazioni, ben nascosti all’interno dei tubolari in ferro dei loro letti, nell’appartamento abitato dai due marocchini i Carabinieri hanno rinvenuto 53 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, sostanze stupefacenti in parte già suddivise in dosi, pronte per lo smercio, oltre alla somma in contanti, in banconote di vario taglio e monete, di 210 euro, e una confezione di mannite. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e i due pusher sono stati arresati Per loro, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore da remoto, in conference call dinanzi al gip.