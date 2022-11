Terni, chiama cento volte al telefono ed esaspera la ex compagna: 55enne ammonito

TERNI – Un 55enne italiano è stato ammonito dal questore a seguito dell’accusa di atti persecutori e molestie nei confronti della ex compagna. L donna aveva cichiesto aiuto alle forze dell’ordine. I suoi erano comportamenti reiterati che aveva portato la donna a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nel tempo aveva posto in essere una serie di condotte reiterate e prolungate di persecuzione nei confronti della donna. L’uomo, che non ha mai accettato la decisione della donna di interrompere il loro rapporto di convivenza, ha iniziato a manifestare forme di ossessiva gelosia e possessività nei suoi confronti, arrivando a chiamarla e videochiamarla più di cento volte in un giorno, soprattutto in orario serale e notturno.