“Terni cerca partner negli Stati Uniti per gemellaggio d’amore”: l’idea fa il giro del mondo

TERNI – Prima la BBC, quindi in network statunitense ABC poi la Reuters poi il Pittsburgh Post-Gazette. L’idea, lanciata dalla piattaforma internazionale per lo studio delle lingue Babbel insieme al Comune di Terni sta facendo il giro del mondo: trovare una città con caratteristiche simili a Terni per costruirne un gemellaggio nel segno dell’amore. “E’ stata aperta una vera e propria call, sulla piattaforma Babbel – spiega – afferma il responsabile dell’Ufficio Turismo e Grandi eventi del Comune Omero Mariani – e le città interessate avranno la possibilità di candidarsi. L’obiettivo è di individuare la nostra ‘sister city’ e di ufficializzarla per i festeggiamenti di San Valentino 2021”. Sulle caratteristiche che la città deve avere, l’idea è chiara: “L’interesse per San Valentino ma anche altre caratteristiche affiini, per esempio una città verde, un passato industriale (non a caso il pensiero è andato subito a Pittsburgh, la città dell’acciaio Usa ndr), magari con una cascata vicino”.

Latini “Abbiamo molte città gemellate in Europa ma nessuna negli Usa – spiega il sindaco Latini – così abbiamo deciso di lanciare questa idea, rivolgendoci alle città statunitensi, per trovare una nostra gemella”. Una commissione, della quale per ora fanno parte il sindaco Leonardo Latini e l’amministratore delegato di Babbel, ma che presto si allargherà, deciderà la vincitrice fra le città che si candideranno. Babbel mette in palio per i residenti della città che verrà scelta, 1000 iscrizioni gratuite per imparare l’italiano.