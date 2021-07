Terni, casa in fiamme, l’appello della famiglia Gualtieri: “Aiutateci, abbiamo perso tutto”

TERNI- Sabato 10 Luglio un incendio ha devastato la loro casa in via Filangieri ed oggi la famiglia di Massimo Gualtieri (cinque persone, con tre bambini) non ha più nulla. Nemmeno i vestiti per i bambini.

Gualtieri è un musicista, docente e direttore d’orchestra ma oggi non ha più niente perchè l’incendio ha bruciato tutto. Per questo ha lanciato una raccolta fondi su Gofoundme, chiedendo aiuto ai ternani.

“Non ci resta più nulla. La casa è bruciata con fiamme visibili a chilometri di distanza. Non si è salvato quasi niente. L’appartamento è attualmente inabitabile. Presenta danni il cui ripristino richiede cifre a noi inaccessibili. Chiediamo un aiuto per una prima fase di recupero, per ridare un po’ di serenità alla nostra vita e a quella dei i nostri tre figli. Oltre alla sicurezza e riferimenti certi, anche tutti i nostri ricordi, i nostri lavori, i libri, gli spartiti musicali, gli strumenti, i quadri, i disegni sono andati distrutti. Chiediamo un aiuto per poterci rialzare e poter iniziare a superare questo momento per noi così terrificante”, dice.

Chi volesse contribuire può farlo andando a questo link.