Terni, Carlo Orsini è il nuovo presidente del Sii: subentra a Stefano Puliti

TERNI– L’ex Consigliere comunale Carlo Orsini è il nuovo presidente del Servizio Idrico Integrato. Avvocato con studio a Terni, 51 anni, Orsini succede a Stefano Puliti che aveva terminato il mandato istituzionale nei giorni scorsi. Il presidente è stato nominato oggi, 3 luglio, in occasione della seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Confermato anche a Tiziana Buonfiglio l’incarico di amministratrice delegata, altra conferma per Patrizia Vasta nella carica di vice presidente.

Gli altri membri del cda sono Aldo Tei (confermato), Stefano Tirinzi (confermato), Francesca Carcascio (confermata), Marcello Caprio (avvocato), Fabrizio Paganelli (ingegnere elettrotecnico) e Paolo Silveri (bancario, già sindaco di Ferentillo).

“Un cda che esprime professionalità ed esperienze significative e diversificate che saranno auspicabilmente preziose nelle complesse dinamiche di gestione del Servizio Idrico Integrato”, ha detto il neo presidente augurando un buon lavoro ai membri del consiglio di amministrazione e a tutti i dipendenti.