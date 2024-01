Terni, Capodanno violento: rissa e uomo accoltellato nella notte

TERNI – Un Capodanno violento a Terni dove un uomo è stato accoltellato all’addome e un giovane colpito in testa da una bottiglia. A riportare la notiziaè l’edizione umbra de Il Messaggero. La rissa, finita con un nordafricano colpito da una coltellata all’addome, sarebbe scoppiata vicino al Duomo intorno alla mezzanotte. L’uomo, trasportato in ospedale e medicato, non è in gravi condizioni. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire le dinamiche della rissa finita nel sangue. Invece, in zona movida, un giovane è stato colpito in testa da una bottiglia che sembra essere stata lanciata nel vuoto da un balcone. Le indagini sono in corso. Il ragazzo ferito, fortunatamente non in modo grave, è stato soccorso e medicato dal 118.