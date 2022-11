TERNI – Caos bollette. Sarebbero 5900 le bollette dell’acqua, con scadenza 24 ottobre 2022, che non sono state recapitate agli utenti in alcune zone della città. Ci sarebbe a monte n problema di consegna da parte del fornitore e la Sii sta provvedendo a rinviarle nuovamente. Nessuna penale o costo aggiuntivo per gli utenti, dato che il disguido non è dipeso da loro, ma si dovrà pagare soltanto il dovuto indicato in fattura. L’invito che il Servizio idrico integrato fa è quello di attivare la bolletta web e la registrazione all’area riservata del portale così scrivono: “Si eviterà qualunque disguido nel recapito, si avrà l’archivio delle proprie bollette, si ridurrà l’impatto sull’ambiente e la bolletta si può richiedere registrandosi al sito e attivando il servizio”.