Terni, cambio al vertice della Polstrada: Grenga a Parma, arriva Giorgi

TERNI – Dopo quasi nove anni di onorato servizio nella Conca, Katia Grenga lascia la direzione della Polizia stradale di Terni. E’ stata designata allo stesso incarico nella città di Parma, anche se i tempi del trasferimento non sono ancora chiari, soprattutto per via della pandemia e delle restrizioni che in questo momento sono in atto nelle varie città italiane.

Educazione A lei, che tante iniziative ha condotto, tanto ha contibuto all’educazione ed alla formazione civica di adulti e giovani, tanto ha dato sul piano dell’immagine della Polizia di Stato ed in particolare della Polstrada sul territorio, va un grande in bocca al lupo per la nuova avventura. Al suo posto giungerà un volto noto: Luciana Giorgi, comandante della Polizia Stradale di Pavia e per 13 anni dirigente di quella di Novara. Luciana Giorgi è nota per essere stato a lungo il ‘volto’ degli appuntamenti mattutini con la situazione de traffico e della viabilità su Canale 5