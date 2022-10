Terni, cambia ancora il consiglio comunale: si dimette la Leonelli, entrerà un altro FdI

Continua la grande fuga dal Consiglio Comunale. La notizia del giorno sono le dimissioni, già protocollate di Anna Maria Leonelli, la quarta dopo Silvani, D’Acunzo e Bordoni a lasciare lo scranno (fra l’altro tutti eletti nel 2018, la seconda fu ripescata dopo la non ammissibilità di un consigliere).

Ma la Lega, partito di elezione della Leonelli (che poi era passata a FdI per chiudere nel misto) rischia di non prendere il consigliere che le spetterebbe visto che la surroga avviene appunto col partito di partenza. Marco Gubbiotti, primo dei non eletti è in rotta col Carroccio ed ha già rifiutato. Dopo di lui Stefano Antonietti, che però entra già con la casacca di FdI, a cui è passato (tecnicamente prima entrerà e poi chiederà di aderire al gruppo FdI, ma la sostanza non cambia).

Al posto della leghista D’Acunzo, eletta con Fi, entrerà il medico Valerio Mecarelli. Situazione: Lega da 13 a 8 consiglieri, Fratelli d’Italia da 2 a 7 (e nessuno dei 7 eletto con FdI nel 2018), Forza Italia da 4 a 6.

Con il passaggio di Cicchini a FI siamo a 30 cambi di casacca su 32 consiglieri. Un record.