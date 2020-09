Terni, cade mentre pota le piante e muore trafitto da un palo

TERNI– Un uomo di 85 anni é morto domenica alle 21 per un incidente domestico, mentre stava potando delle piante in Via Mola di Bernardo. Da quanto si è appreso l’anziano sarebbe caduto ed è rimasto fatalmente trafitto da un paletto della recinzione, la gravità della ferita ha causato il decesso. Sul posto personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, i Vigili del fuoco di Terni e la Polizia per i rilievi del caso.