Terni, brucia la Ferrocart, tecnici dell’Arpa in azione per le conseguenze ambientali

TERNI– Va a fuoco nel pomeriggio di domenica l’azienda Ferrocart, nella zona industriale di Maratta, impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre. L’incendio produce i una colonna di fumo nera molto alta. In aiuto al lavoro dei vigili del fuoco si stanno usando dei mezzi aziendali per rimuovere il materiale e per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente. Il vento complica le operazioni di spegnimento spostando la colonna di fumo e facendo cadere polvere a pioggia.

Per verificare la situazione dell’incendio alla Ferrocart di Maratta e delle sue conseguenze a livello ambientale sono già all’opera i tecnici di Arpa Umbria. Sul posto l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale. In attesa di valutare l’opportunità di una specifica ordinanza la direzione ambiente consiglia di tenere chiuse le finestre nell’area circostante l’incendio.