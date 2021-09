Terni, brucia il bosco dietro al cimitero di Papigno

TERNI – Un incendio, per cause ancora da chiarire si è sviluppato attorno alle 13 di giovedì Terni nella zona fra Campomicciolo e Papigno, sulla collina alle spalle del cimitero.

Una zona impervia, tanto è vero che i vigili del fuoco ed il personale Afor lo ha raggiunto con più squadre e mezzi. Le fiamme sono andate via via espandendosi con il passare dei minuti fino a coinvolgere un’area piuttosto ampia. Oltretutto in quella zona, oltre ad alcune case ci sono anche un deposito di Gpl, quindi altamente infiammabile e poco più in là il canile di Monte Argento. Si sta intervenendo per spegnerlo anche con un elicottero che si rifornisce a Piediluco. Nessun danno alle persone. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il canadair dei vigili del fuoco. Ci sarebbe un sospetto, un uomo senza fissa dimora che bivaccava nella zona da cui è partito il rogo.