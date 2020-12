Terni, brindisi ‘virtuale’ per salutare il 2021. E Babbo Natale ‘rassicura’: “Sto bene”

TERNI – Brindisi virtuale con il Natale di Terni il 31 dicembre a mezzanotte. Visto che a causa dell’emergenza sanitaria sono vietati cenoni e feste Natale di Terni invita tutti a collegarsi alla pagina facebook natalediterni e in streaming sarà possibile fare un grande brindisi collettivo virtuale per salutare il 2020 dando il benvenuto al tanto atteso nuovo anno 2021 con l’ultima proiezione del video mapping dal titolo “Il sogno del Natale”.

Fino al 6 gennaio Terni risplende di luci e colori con le suggestive proiezioni che trasformano le facciate dei palazzi storici della città, in quadri di luci e colori. La casa di Marzapane e con fiocchi di neve continua ad illuminare palazzo Spada, lato piazza Europa. In piazzale Ridolfi si possono ammirare giochi di luci e colori che danno vita ad una scenografia irreale, creata dalle molteplici proiezioni e dalla caduta di stelle. La bellissima architettura della facciata della chiesa di San Francesco continua a fare da cornice alla proiezione della Sacra Famiglia mentre all’interno della chiesa si possono ammirare i presepi artigianali realizzati dall’associazione Tempus vitae.

Sulle sponde del fiume Nera la cometa luminosa illumina i ponti Carrara e Romano che si colorano tutte le sere di luce blu. Per i più romantici in largo Villa Glori c’è un cielo stellato di luminarie oro e argento ed una caduta di stelle dorate dove tutti possono esprimere il loro desiderio. Piazza Tacito risplende con una scintillante galleria di angeli luminosi ed alberi decorati con luci oro. E poi ancora sfere luminose nelle piazze Dante e Bruno Buozzi.

Il Natale di Terni è stato voluto e finanziato da Comune di Terni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; realizzato, dall’associazione “Città da vivere”.

Babbo Natale. Intanto, il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto cadere il grande pupazzo di Babbo Natale in piazza Tacito. Nella giornata di martedì, sulla pagina del Natale di Terni, è arrivata la rassicurante e simpatica risposta: “Ciao a tutti sono Babbo Natale !!! su Facebook tutti si stanno preoccupando di me chiedendosi cosa sia successo?!?! Volevo rassicurarvi che va tutto bene e che prontamente mi sono rialzato, non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che cado, ma cadendo si impara a rialzarsi e ripartire più forti di prima!!!! Un caro saluto dal vostro sempre in forma Babbo Natale”