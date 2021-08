Terni, Braciami Festival scalda già i fornelli: accesso solo col Green Pass

TERNI – E’ iniziato il conto alla rovescia per riaccendere il fuoco di Braciami, kermesse che animerà il parco delle piscine dello Stadio dal 9 al 12 settembre.

Sarà una grande festa all’aperto di quattro giorni per chi vuole trascorrere una serata tra relax e divertimento. “Divertirsi è d’obbligo dopo uno stop durato un anno e mezzo, – sottolinea l’organizzatore, Andrea Barbarossa – ma è necessario farlo in sicurezza. Per il bene comune i partecipanti dovranno seguire le regole anti-covid e presentare all’ingresso agli addetti alla sicurezza il green pass o il tampone effettuato 48 ore prima. I flussi in entrata e uscita saranno divisi. Nelle file al food village le persone dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento per evitare assembramenti. Ad accompagnare la cena ci sarà musica in sottofondo”.

Gli amanti della buona cucina si daranno appuntamento al food village, dove ci sarà un’area dedicata alle grigliate di carne. Per chi ama la pasta ci sarà uno spazio dedicato ai primi piatti, dove sarà possibile gustare le prelibatezze del territorio come le ciriole alla ternana, gli gnocchetti collescipolani e le pappardelle al cinghiale. Da non dimenticare l’angolo dei fritti, della pizza al testo e di altre specialità sempre rigorosamente umbre.

A Braciami spazio anche alle aziende del territorio come Vivo Green con i prodotti del territorio a Km 0, L’oro della Valnerina dove si potranno assaporare il miele, la pappa reale, ma anche acquistare profumi e saponette creati con il miele. Non mancheranno le birre artigianali firmate Birra Bro. Ci sarà anche uno speciale angolo dedicato alla birra ufficiale della Ternana calcio dove si potrà partecipare al gioco “Instagram scatta la foto” e vincere un cofanetto con 12 birre. Non solo cibo e bevande, ma a Braciami ci saranno in mostra anche le essenze ed i profumi di Acqua di Marmore.

A questo punto serve solo ancora un po’ di pazienza e aspettare il 9 settembre, giorno in cui si alzerà il sipario sulla kermesse che dopo un lungo stop riaccenderà la passione della brace.Munitevi di green pass e venite al parco delle piscine dello Stadio per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, del buon mangiare e del buon bere.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione e le modalità di partecipazione si potranno seguire sulla pagina Facebook Braciami Festival.