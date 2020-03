Terni, bracciali, orologi di valore e gioielli nascosti in una federa recuperata dai carabinieri

TERNI – I carabinieri di Ficulle in provincia di Terni hanno trovato abbandonata in un campo, una federa di cuscino con all’interno vari orologi, collane e altri oggetti di bigiotteria che, come verificato poi dai militari, rappresentano il bottino di un furto messo a segno poco prima ai danni di una abitazione non distante.

Refurtiva La refurtiva, ammontante a circa 2.000 euro, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. “È importante – spiegano i carabinieri i una nota – nell’organizzazione e messa in campo dei servizi esterni provvedere a una continua rimodulazione degli orari e degli specifici compiti assegnati agli equipaggi in maniera tale da renderli visibili mantenendo sia un efficace controllo del territorio, atto a garantire un alto livello di sicurezza reale, ma anche a rafforzare nella popolazione il livello della sicurezza percepita”.