Terni, ‘botti’ di Capodanno: terrazzo in fiamme, due intossicati

TERNI – Nessun intervento del Pronto soccorso, ma qualche danno, i ‘botti’ di San Silvestro, sparati nonostante il divieto, lo hanno comunque fatto. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti in città in via Montegrappa per un incendio che ha coinvolto un terrazzo di un abitazione ed si è propagato a sottostante. L’immediato intervento ha evitato danni più gravi. Lievemente intossicati dal fumo due anziani abitanti l’appartamento sottostante, ma che fortunatamente nn hanno avuto bisogno di cure mediche.