Terni, botte fra ragazzini al parco: uno finisce in ospedale

TERNI – Ancora una volta una brutta storia che coinvolge minori. Alcuni ragazzini, nel tardo pomeriggio di lunedì, si sono presi a botte nel parco della Passeggiata e poi al parco Ciaurro. Da capire se sia stata una vera e propria rissa o una lite degenerata, lo chiarirà la Polizia, che è intervenuta con la Volante e la Squadra Mobile, ma intanto è certo che i protagonisti della vicenda hanno quasi tutti 12 anni e quindi, se dovessero essere riscontrati profili penali, non saranno imputabili, in quanto minori di 14 anni. Uno di questi, opo aver ricevuto un colpo, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.