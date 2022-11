Terni, borsello con soldi e droga nel sottoscala dell’Ipercoop

TERNI – Un mistero che i Carabinieri dovranno chiarire ma che sicuramente lascia sconcertati.

Nel sottoscala dell’Ipercoop di Terni in via Gramsci è stato ritrovato, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, un borsello contenente con 5.600 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e alcuni grammi di eroina.Tra il materiale sequestrato c’erano anche dei palloncini colorati, utilizzati per confezionare la droga da spacciare.

Ovviamente era ben nascosto nel sottoscala del centro commerciale, vicino al parcheggio, anche se in un punto poco illuminato e già noto per essere stato frequentato in passato da spacciatori di droga e assuntori di sostanze stupefacenti. Ora tutto è al vaglio degli inquirenti dopo essere stato sequestrato.