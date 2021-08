Terni, bomba di via Piermatti, le regole per l’evacuazione. Nodo positivi al Covid

TERNI – Ci sarebbero 4 persone positive al Covid fra le circa 4000 che dovranno essere evacuate il 29 agosto quando a partire dalle 6 partiranno le operazioni di brillamento dell’ordigno bellico da 220 chili risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato lo scorso novembre in via Eclo Piermatti.

Il problema maggiore riguarda proprio questa situazione, perchè ovviamente i positivi non dovranno venire in contatto con tutti gli altri e perchè le operazioni di evacuazione dovranno concludersi in due ore. Il Comune sta dunque valutando dove poter garantire la continuità dell’isolamento.

Al termine, gli artificieri procederanno al despolettamento dell’ordigno e al suo trasporto presso la cava dismessa a Piedimonte di Acquasparta dove, sempre in condizioni di massima sicurezza, sarà fatto brillare.

Stop al traffico

Durante il periodo delle operazioni sarà interdetto il traffico e l’accesso alla zona interessata a tutte le persone non espressamente autorizzate. Nella zona evacuata saranno potenziati gli ordinari servizi di controllo del territorio per scongiurare eventuali tentativi di “sciacallaggio” ai danni dei residenti che si sono dovuti allontanare.

Il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso, oltre che nella zona interessata dalle operazioni di bonifica, anche lungo il percorso in direzione del sito di brillamento.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa dopo il passaggio del treno IC 534 (Roma-Ancona) in partenza da Terni alle ore 08.57 e durerà presumibilmente fino alle ore 13 e, comunque, fino a cessate esigenze. Verrà, altresì, garantito il transito del treno 8851 (Ancona-Roma) alle ore 10.06 nella stazione ferroviaria di Terni.

Nella zona evacuata sarà interdetto il traffico aereo, a cura dell’ENAC, nello spazio sovrastante fino ad una altitudine di 468 metri.

Le precauzioni

Uscendo di casa, tutti dovranno indossare la mascherina, cercare di mantenere la ‘bolla familiare’ e rispettare il distanziamento con gli altri cittadini di almeno un metro. Ci si potrà recare presso le aree predisposte per l’accoglienza individuate per zone di residenza.

Prima di lasciare la propria abitazione si prega di chiudere acqua, luce e gas prestando particolare attenzione alla presenza di liquidi o gas infiammabili, sostanze tossiche e/o esplosive (comunicare eventuali presenze al numero verde). Spegnere i singoli elettrodomestici e controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi. Portare all’interno della casa fioriere e vasi pensili che si trovano sui balconi e sulle terrazze. Chiudere tapparelle, persiane e serrande ricordando di lasciare aperte le finestre. Verificare le condizioni meteo ed indossare un abbigliamento adeguato. Ricordarsi di portare ciotola, acqua e cibo per gli animali domestici da portare obbligatoriamente al seguito. Non dimenticare farmaci abituali, protesi, occhiali, chiavi di casa, telefono cellulare carico e caricabatteria, documenti di identità, tessera sanitaria. Ricordarsi di spegnere le luci e chiudere la porta di casa. I cittadini sono infine invitati a limitare al massimo l’uso del cellulare per evitare il sovraccarico delle linee. Chiunque al mattino di domenica dovesse entrare nella zona da evacuare per prelevare parenti o amici, potrà farlo entro e non oltre le ore 7 (dopo tale orario sarà consentita la sola uscita dall’area).

Dove seguire le operazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della prefettura a QUESTO LINK ove sarà possibile seguire, in tempo reale, lo svolgimento delle operazioni di bonifica dell’ordigno, e, per ogni necessità relativa all’evacuazione e/o il rientro presso le proprie abitazioni, contattare il numero verde 800737073 messo a disposizione dal Comune di Terni. L’evacuazione coinvolgerà la popolazione residente nell’area compresa nel raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento, le operazioni dovrebbero concludersi dopo le 17.