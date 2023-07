Stabile abbandonato

Le forze dell’ordine poi hanno puntato l’attenzione presso l’ex bocciodromo di via Prampolini in centro a Terni. All’interno dello stabile abbandonato i militari trovavano cinque cittadini marocchini, di cui quattro irregolari sul territorio nazionale che vivevano in condizioni di degrado e sporcizia in giacigli di fortuna. A seguito di ispezione dei locali nella disponibilità di tre di loro, le forze dell’ordine hanno trovato un panetto del peso di 100 grammi di hashish: i tre sono stati denunciati. Inoltre, a carico di uno dei tre pendeva anche un rintraccio per l’esecuzione di una condanna a due anni per reati in materia di stupefacenti con pena sospesa che gli è stata notificata. I quattro ‘irregolari’, dopo le procedure di rito sono stati accompagnati presso la Questura di Terni dove gli è stato notificato l’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni.