TERNI – Il blitz delle forze dell’ordine e delle autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto delle norme che regolano il lavoro in due bazar etnici rumeni della città di Terni, è costato complessivamente ai titolari oltre 17 mila euro. Gli operatori della sicurezza, in particolare, hanno elevato ammende per 7.049,37 euro e sanzioni amministrative per complessivi 10.300 euro.