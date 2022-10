TERNI – Ancora un episodio di violenza nel cuore della città. All’alba di sabato, in via Staderini, è stato aggredito il titolare del Bar Cristallo. Poco dopo le ore 5, quest’ultimo è andato ad aprire l’esercizio e a preparare il necessario per accogliere i clienti a colazione. Due giovanissimi con i volti coperti, entrambi maschi e probabilmente minorenni, si sono presentati armati di bastoni e lo hanno aggredito. I due sono fuggiti senza portare via nulla, soldi o altri beni presenti nel locale. L’uomo, che ha riportato escoriazioni e contusioni, anche alla testa, è stato medicato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ e quindi dimesso. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato della questura di Terni per avviare le prime indagini sull’accaduto. L’indagine, avviata dalla squadra Volante e condotta dalla squadra Mobile della questura di Terni, punta a identificare tutti i protagonisti del fatto e a capire le ragioni dell’aggressione.