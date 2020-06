Terni, bando per il volontariato: dalla Fondazione Carit 270 mila euro

TERNI – Nell’ambito del bando ‘Emergenza Covid-19, insieme per la ripresa’, il consiglio di amministrazione della Fondazione Carit Terni e Narni, riunitosi lo scorso 8 giugno, ha accolto 34 richieste di contributo assegnando un finanziamento complessivo di oltre 270 mila euro nel settore del volontariato, filantropia e beneficienza per il welfare di comunità. “Con questo bando la Fondazione – afferma in una nota il presidente Carlini – è intervenuta tempestivamente a sostegno degli stakeholders che pongono al centro dei loro interventi gli anziani, i disabili, i bambini e i ragazzi, offrendo loro la possibilità di attività ricreative, sportive, culturali e assistenziali, dislocate su gran parte del territorio. In questa fase della pandemia da Covid-19, la necessità urgente è quella di ripartire e di riprendere le attività sociali di vitale importanza, soprattutto per quelle fasce della popolazione che hanno subìto un disagio maggiore, dovuto all’isolamento nel periodo del lockdown”. I progetti selezionati dalla Fondazione danno continuità all’azione svolta da anni dagli enti senza fini di lucro operanti nel sociale con nuove progettualità legate, in particolare, all’adeguamento di spazi e attività in funzione delle attuali disposizioni governative.