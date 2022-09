Terni, bagarre in Consiglio Comunale, Fiorini contro Ferrante: “Mi ammonisce? Me la sbatto…”

TERNI- Il Consiglio Comunale “in trasferta” nella sala della Provincia a Palazzo Bazzani non è tanto diverso da quello in casa a Palazzo Spada.

Lunedì sera è andata in scena poco edificante con protagonista il consigliere ex Lega, ex FdI oggi al misto Emanuele Fiorini. Motivo della contesa, rinvio del punto 7 all’ordine del giorno per la ‘corretta applicazione della procedura di assegnazione dell’appalto dei lavori per la ristrutturazione del teatro Verdi’. Il consigliere di maggioranza Devid Maggiora (Lega) ha presentato un emendamento approvato da tutta la maggioranza che ha rimandato così l’atto all’analisi delle commissioni. L’ennesimo rinvio, per una vicenda spinosa che la maggioranza continua a spostare.

Il consigliere Fiorini ha più volte interrotto l’assemblea prendendo la parola senza averla chiesta prima ed alla quarta volta, il presidente Francesco Ferranti lo ha ammonito formalmente. Fiorini ha replicato: “La sua ammonizione me la sbatto sull’ano. Domani presento un altro esposto alla procura della Repubblica”. A questo punto la maggioranza è uscita dall’aula e la seduta è stata aggiornata.