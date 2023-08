TERNI – Rissa sfiorata lunedì mattina durante il consiglio comunale tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fdi. E’ dovuta intervenire la polizia locale che ha evitato il contatto, in particolare con Marco Celestino Cecconi, capogruppo del partito. Il diverbio ha avuto origine da un botta e risposta sui conti comunali tra Bandecchi e il consigliere Orlando Masselli, già suo sfidante alla guida di Palazzo Spada. Il sindaco ha più volte ripetuto a Masselli di “vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi”, ricordandogli che era stato l’ultimo assessore al bilancio prima dell’arrivo dell’attuale maggioranza.

La minaccia

Il sindaco ha continuato dicendo allo stesso Masselli di smettere di ridere, “altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca”. Una frase ha fatto andare su tutte le furie Cecconi il quale ha richiamato animatamente Bandecchi a un atteggiamento e a un linguaggio più moderato. È a questo punto che la situazione è sfuggita di mano, con il sindaco che ha lasciato la sua postazione per andare verso il consigliere Cecconi, travolgendo anche una sedia. Fermato dagli agenti di polizia presenti alla seduta, Bandecchi è stato accompagnato fuori dall’aula consiliare e la seduta è stata sospesa.

Dal prefetto e carabinieri

Si sono subito recate dal prefetto di Terni Giovanni Bruno tutti i rappresentanti dei partiti di minoranza dopo che in consiglio il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato Celestino Cecconi, capogruppo di Fratelli d’Italia. La seduta dell’Assemblea si è regolarmente conclusa. Quindi le minoranze hanno chiesto un incontro al prefetto, subito accordato. Dopo quanto successo in Consiglio, invece, gli esponenti ternani di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli si sono recati dai carabinieri. “Siamo stati prima dal prefetto e quindi dai carabinieri ai quali abbiamo riferito ciò che è accaduto. Spetterà poi alle autorità assumere le decisioni che verranno ritenute opportune” ha spiegato Masselli.

L’iniziativa dei parlamentari Pd

Finisce all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi quanto successo nel consiglio comunale di Terni dove il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato verso i banchi dei consiglieri di FdI. A porla sono stati i parlamentari umbri del Pd Walter Verini e Anna Ascani che annunciano di avere avuto un colloquio con il responsabile del Viminale. “A lui abbiamo espresso la più profonda preoccupazione per le ferite e le lesioni alla convivenza civile e democratica prodotte quotidianamente a Terni dai comportamenti del sindaco Bandecchi” spiegano.

Le parole di Bandecchi

“Mi devono chiedere scusa, perché quando parla un consigliere e a maggior ragione il sindaco, tutti gli altri devono stare zitti. Non possono sbeffeggiarmi dicendomi delinquente o pagliaccio”: è quanto ha detto all’Ansa Stefano Bandecchi commentando la rissa sfiorata di in consiglio comunale. “Quando mi sono alzato e mi sono diretto verso il consigliere Cecconi – ha spiegato – volevo soltanto farlo mettere seduto, infatti non l’ho nemmeno sfiorato”. “Le posso assicurare che sono stato buono – ha detto ancora Bandecchi -, se continuano a rompermi… diventerò cattivo e due schiaffi in faccia glieli do davvero. Fino a quel momento avevo ascoltato tutti gli interventi in silenzio poi quando è toccato a me parlare sono iniziate le interruzioni e gli sberleffi per altro su un tema, quello della carenza di vigili urbani, causato dalle precedenti amministrazioni e che io sto risolvendo con sessanta nuove assunzioni”. “So che la minoranza è andata dal prefetto a fargli perdere tempo, io invece sono qui a lavorare”, ha concluso Bandecchi.