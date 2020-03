Terni, azzannato da un branco di cani mentre lavora: denunciato il proprietario

TERNI – Un operaio agricolo aggredito da un branco di cani, scatta la denuncia per il proprietario. E’ strato trasportato all’ospedale di Terni, dopo che il collega lo ha aiutato a liberarsi dai quattro cani che lo hanno azzannato, il lavoratore di nazionalità macedone rimasto ferito ad Ancaiano (Spoleto).

Soccorso L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e per lui, a causa delle lesioni riportate in varie parti del corpo, si è reso necessario il ricovero nel reparto di Medicina ortopedica, dove i camici bianchi hanno emesso una prognosi di venti giorni. Oltre ai sanitari ad Ancaiano, dove già in passato si erano verificati fatti analoghi, sono intervenuti anche i carabinieri forestali e la polizia veterinaria della Usl che, dopo alcune ricerche, hanno trovato i quattro cani. Attraverso i marcaggi presenti sugli animali, i militari sono riusciti a risalire al proprietario e a far scattare a suo carico la denuncia per lesioni personali colpose.