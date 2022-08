Terni, avevano cocaina e hascisc pronta per lo spaccio: due in manette

TERNI – Due giovani sono stati arrestati a Terni dai carabinieri che hanno sequestrato 55 grammi di cocaina, gran parte già divisa in dosi, e 48 di hascisc, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori la droga era destinata ad essere spacciata “totalmente” al dettaglio sulla piazza ternana. L’ intervento è stato condotto dai militari di Stroncone che hanno fermato un’ auto con a bordo due albanesi, di 18 e di 19 anni, entrambi domiciliati a Terni. A seguito della perquisizione veicolare e domiciliare sono stati rinvenuti gli stupefacenti e circa 2.000 euro in contanti ritenuti presumibile provento dello spaccio.