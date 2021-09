Terni, aveva un coltello a serramanico nel borsello: giovane denunciato

TERNI – Un giovane di 31 anni già noto alle forze dell’ordine, lunedì sera, è stato fermato dai militari dell’Arma per un controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8,5 cm occultato nel borsello che aveva con sé. Nel corso del pomeriggio di martedì a Terni, a conclusione di mirata attività investigativa, i militari del Comando stazione carabinieri di Papigno hanno denunciato il giovane per il reato di ‘porto abusivo di oggetti atti ad offendere’. L’arma è stata posta sotto sequestro.