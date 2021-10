Terni, aveva mezzo etto di cocaina suddiviso in dosi: in manette 26 enne

TERNI – Un ragazzo giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Terni dopo aver fatto un controllo in strada Santa Filomena. Qui il giovane di nazionalità albanese è stato perquisito e trovato in possesso della droga già suddivisa in 70 dosi destinate alla piazza di Terni dove avrebbero fruttato all’incirca 5 mila euro. H.A., queste le sue iniziali, è stato accompagnato in caserma per tutti gli accertamenti di rito e poi portato nel carcere di Sabbione con l’accusa di spaccio. La droga è stata sequestrata insieme a poche centinaia di euro che il ragazzo aveva con sé e che sono considerate provento di spaccio.