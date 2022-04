TERNI – E’ stato trovato dalle forze dell’Ordine con addosso 5,1 grammi di marijuana e 126 semi. A casa l’uomo, un 53enne ternano, aveva due serre allestite per la coltivazione, 61 piante di marijuana e altra sostanza stupefacente essiccata. L’uomo (L.A. le sue iniziali), sottoposto a controllo nel corso di un servizio coordinato per la prevenzione e repressione dei reati contro gli stupefacenti, è stato beccato in possesso della droga nel pomeriggio di martedì. La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha permesso di scoprire, nel seminterrato della casa, due ‘serre’ per l’essiccazione dello stupefacente, allestite con specifiche lampade ‘indoor’ e strumentazione idonea a gestire la temperatura, l’umidità, l’aria e la luce in modo di assicurare un ambiante idoneo alla crescita delle piante.