Terni, aveva 10 grammi di cocaina da spacciare: finisce in manette

TERNI – Circa 10 grammi di cocaina sono stati sequestrati ad un albanese di 57 anni, arrestato dai carabinieri di Terni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione, sempre a Terni.

Fermato In base a quanto riferisce l’Arma il cinquantasettenne nel pomeriggio di martedì è stato fermato per un controllo a bordo della sua auto. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di poco più di mezzo grammo di cocaina, nascosto nella tasca dei pantaloni, mentre altre 17 dosi della stessa sostanza sono state scoperte all’interno dell’auto, per un peso complessivo di otto grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ancora un grammo e mezzo di cocaina, 27 grammi di sostanza utilizzata per la preparazione ed il taglio dello stupefacente e, infine, un bilancino di precisione.