Terni, attività sospesa e multa di 10mila euro per la titolare di un negozio di casalinghi

TERNI – Una multa di 10mila euro e la sospensione dell’attività, il blitz delle forze dell’ordine in un negozio di casalinghi a Terni, gestito da cinesi. A seguito di un controllo, le autorità competenti hanno riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro relativamente alla normativa di riferimento contenuta nel d.lgs 81/2008 e nel d.l. 146/21. In particolare il negozio è risultato sprovvisto del documento di valutazione dei rischi (il cosiddetto Dvr) e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile ‘Rspp’. La titolare dell’esercizio commerciale è stata denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e contestualmente è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; pari a circa 10mila euro l’ammontare delle sanzioni amministrative e contravvenzioni penali che dovrà pagare.