Terni, Arvedi il primo aprile presenterà il nuovo piano industriale dell’Ast

TERNI – Finalmente ci siamo. Sarà presentato ufficialmente il primo aprile il nuovo piano industriale dell’Ast di Terni, da febbraio di proprietà del gruppo Arvedi. In mattinata verrà illustrato alle istituzioni locali e nel pomeriggio ai sindacati territoriali di categoria. Per l’azienda sono previsti investimenti pari almeno al costo d’acquisto degli asset, stimato in circa 700 milioni di euro, un aumento produttivo e di capacità di finitura e un progetto di decarbonizzazione con idrogeno verde.

Ritorno al lamerino Priorità sarà data anche al ritorno al lamierino magnetico, produzione dismessa da Ast negli anni 2000, con l’obiettivo di produrne almeno 200 mila tonnellate, sia a grani orientati sia non orientati. L’azienda ha intanto programmato una trentina di nuove assunzioni, necessarie a potenziare l’organico dello stabilimento anche in vista dell’aumento dei volumi produttivi. Su questo ultimo punto e su altre questioni organizzative del sito è previsto martedì un incontro tra il management, le segreterie territoriali dei metalmeccanici e le rsu. Già nei giorni scorsi la presidente della Regione, Donatella Tesei, aveva annunciato per il primo aprile un incontro con il presidente del gruppo Arvedi, Giovanni Arvedi. La Fiom fa il punto Sulla vicenda fa il punto il segretario generale della Fiom Cgil di Terni, Alessandro Rampiconi. “Piano nazionale della siderurgia, investimenti in ricerca e sviluppo sull’idrogeno verde, comunità energetiche e logistica – scrive in una nota – dovrebbero essere gli elementi centrali di un patto di territorio, su cui innestare i piani di sviluppo di Ast e Faurecia, che, se lasciati alla sola discussione tra le parti, rischiano di mancare opportunità importanti. Il sindacato è pronto a fare la propria parte, ma anche preoccupato dell’inadeguatezza del Governo nazionale e delle istituzioni umbre che devono fare un salto di qualità”.