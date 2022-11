Terni, arrestato latitante che deve scontare tre anni di carcere

TERNI – Sono state le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni ad accertare che un 30enne della Tunisia, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Spoleto lo scorso settembre, dimorava ancora nel territorio ternano. Per questo sono andati a cercarlo, anche se l’operazione non è stata semplice. Dopo l’ordinanza con cui l’autorità giudiziaria spoletina ne aveva disposto l’arresto, per tutta una serie di reati contro la persona ed il patrimonio commessi nel Folignate, il soggetto aveva fatto perdere le proprie tracce comunicando anche indirizzi fraudolenti per rendersi irreperibile. Ma i carabinieri, Nor e nucleo investigativo, sono riusciti a risalire al suo alloggio attuale e, dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento relativi a persone che erano in contatto con lui, hanno fatto scattare il blitz presso un’abitazione isolata nel territorio comunale di Stroncone. Lì c’era il 30enne, poi tradotto nel carcere di Terni e che deve scontare una pena di quasi tre anni.