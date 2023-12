Armato di accetta rapina un negozio: genitori lo riconoscono e fanno arrestare

TERNI – E’ stato fondamentale il contributo dei genitori del fermato nelle indagini della polizia di Terni che hanno portato a individuare e fermare il presunto autore di una rapina compiuta, con in mano un’accetta, in un negozio di Borgo Bovio fruttando poco meno di 500 euro. Il responsabile era poi fuggito in sella ad una bicicletta che aveva abbandonato in seguito a una caduta. Le pattuglie della polizia intervenute avevano raccolto le prime testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza.