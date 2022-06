TERNI – Ha approfittato del sonnellino di una donna sul treno diretto a Terni e ha frugato nel suo zaino, rubando vari oggetti tra cui una Poste pay, ma un altro passeggero sul treno lo ha notato e ha avvertito la donna che ha chiamato le forze dell’ordine. Ad attenderlo alla stazione c’erano gli agenti ed è scattata la denuncia per furto aggravato a carico del cittadino algerino di 48 anni, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora. L’uomo ha restituito la refurtiva alla signora ed è stato portato in questura per accertamenti. È risultato irregolare in Italia, già gravato da precedenti penali, e dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per chiarire la sua posizione sul territorio nazionale.