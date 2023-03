Terni, anziano stava con un fucile in un parcheggio: denunciato 82enne

TERNI – Un anziano di 82 anni con un fucile a tracolla è stato sorpreso nella mattinata di sabato ad aggirarsi nel parcheggio di via Proietti Divi a Terni. Gli agenti sono intervenuti, dopo alcune segnalazioni, e hanno avvicinato l’anziano che non è sembrato essere presente a se stesso e, dopo aver tentato di instaurare un dialogo, sono riusciti a distrarlo e a sfilargli dalla spalla il fucile che portava a tracolla inserito nella custodia. L’uomo è risultato detentore di altre armi e di licenza, scaduta però lo scorso gennaio. Gli agenti hanno ritirato le armi in suo possesso e la licenza e l’uomo stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed è stato proposto alla Prefettura di Terni per l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi.