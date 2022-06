Terni, ancora un blitz nel parco: sequestrate eroina, cocaina e hashish

Materiali abbandonati

Dopo la rimozione di tutti i materiali abbandonati dagli spacciatori, nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia dell’intera area interessata dai rifiuti. Sul posto rinvenuti circa 170 grammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina (60 grammi), cocaina (60 grammi) e hashish (50 grammi). La droga, già confezionata in piccole dosi e pronta per essere spacciata, era stata ben occultata sotto alcuni sassi e in buche scavate nel terreno, ma il fiuto dei cani è stato più efficace dell’ingegno dei malviventi. Le indagini adesso proseguono per individuare i responsabili dello spaccio. È caccia aperta ai pusher.