Terni, ancora “Sliding doors” in Consiglio Comunale: Margaritelli passa a FdI

TERNI – Porte sempre più girevoli in consiglio comunale a Terni. La Lega continua a perdere pezzi. Anna Margaritelli, entrata a Palazzo Spada appena otto mesi fa in sostituzione della consigliera Giulia Silvani, cambia casacca e passa a Fratelli d’Italia. La notizia è passata sotto silenzio ma nessuno ha potuto fare a meno di notare ieri, all’assemblea del partito della Meloni, come l’esponente ormai ex Carroccio sedesse in prima fila. Proprio in quella occasione, è stato dato l’annuncio.

Classe 1969, Margaritelli era entrata con poco più di 100 voti ricevuti: si tratta della donna che ad inizio consiliatura fece omaggio di un mazzo di fiori a tutte le consigliere della Lega. Personaggio noto a Terni, è la titolare di un bar vicino ad una stazione di servizio che fu oggetto non molto tempo fa di ripetuti atti di vandalismo.